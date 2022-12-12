Balıkesir'de tartıştığı kadını silahla öldüren kişi intihar etti Güncel Haberler Balıkesir'in Edremit ilçesinde eski kız arkadaşı olduğu iddia edilen kadını silahla öldüren kişi, aynı silahla intihar etti. Balıkesir'in Edremit ilçesinde eski kız arkadaşı olduğu iddia edilen kadını silahla öldüren kişi, aynı silahla intihar etti. İddiaya göre, Süleyman K. (66), bir süre önce ayrıldığı Alman uyruklu Gisela U'nun (53) Akçay Mahallesi 436. Sokak'taki evinin önüne geldi. Burada Gilesa U. ile tartışan Süleyman K, silahla ateş ederek kadını öldürdü. Daha sonra kaçarak Zeytinli Mahallesi'ndeki evine giden Süleyman K, aynı silahla intihar etti. Olay yerlerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cesetler, buradaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi. Gilesa U'nun cenazesi, Kadıköy Mahallesi mezarlığında toprağa verildi. Kadının arkadaşı Neziha Sarı, gazetecilere, üzüntüsünü dile getirdi. Kaynak: AA / Güncel Balıkesir Edremit Güncel Haberler

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