Üye Girişi
Haberi Paylaş

Balıkesir'de tarihi eser operasyonunda 1 kişi yakalandı

Güncel Haberler

Balıkesir'de tarihi eser operasyonunda 1 kişi yakalandı

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde gerçekleştirilen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde gerçekleştirilen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları kapsamında bir kişinin ilçede tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edildi.

Şüphelinin adresine operasyon gerçekleştiren ekipler, Sümerlere ait olduğu değerlendirilen reçete ele geçirdi.

Ekiplerce gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Balıkesir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title