Balıkesir'de tarihi eser operasyonunda 1 kişi yakalandı

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde gerçekleştirilen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları kapsamında bir kişinin ilçede tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edildi.

Şüphelinin adresine operasyon gerçekleştiren ekipler, Sümerlere ait olduğu değerlendirilen reçete ele geçirdi.

Ekiplerce gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.