Balıkesir'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Zanlı Gözaltına Alındı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.

Burhaniye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ören Mahallesi Denetko Kavşağı mevkiinde şüphe üzerine 10 AFC 772 plakalı aracı durdurdu.

Araçta arama yapan ekipler, kilitli poşetlerin içinde çeşitli dönemlere ait 632 altın ve metal sikke ile 35 ok başının yanı sıra yüzük, haç, mühür gibi objelerden oluşan 720 parça tarihi eserin yanı sıra hassas terazi ele geçirdi.

Polis, araçta bulunan tarihi eser kaçakçılığı şüphelileri H.Ç. ve H.Ö'yü gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.