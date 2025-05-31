Balıkesir'de Sokak Ortasında Bıçaklama Olayı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Balıkesir'de Sokak Ortasında Bıçaklama Olayı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir tartışma sonrasında bıçaklanan 36 yaşındaki Nurettin Keskin yaşamını yitirdi. Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.

BALIKESİR'in Erdek ilçesinde sokak ortasında tartıştığı 2 kişinin bıçakladığı Nurettin Keskin (36), hayatını kaybetti. Şüpheliler Selahattin N. (36) ve Bulut N. (34), gözaltına alındı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında, Erdek ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Nurettin Keskin, Selahattin N. ve Bulut N. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma bir süre sonra kavgaya döndü. Taraflardan Selahattin N. ile Bulut N., Nurettin Keskin'i sopayla dövdükten sonra bıçakladı. Keskin yaralanırken, şüpheliler ise kaçtı. Mahallelinin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrollerinde, Keskin'in vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı ve yaşamını yitirdiği belirlendi. Keskin'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Çevrede araştırma yapan polis ekipleri, Selahattin N. ile Bulut N.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Erdek Cumhuriyet Savcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber-Kamera: Basri Tuncay ERTAN/ERDEK (Balıkesir),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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