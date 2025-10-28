Balıkesir'de Şiddetli Rüzgar Ağaçları Söküp İşletmelere Zarar Verdi

Balıkesir'in Havran ilçesinde şiddetli rüzgar hasara yol açtı.

Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle çam ve zeytin ağaçları kökünden söküldü, bazı işletmelerde hasar oluştu.

Kırsal Eseler Mahallesi Hayrettin Saral, bir anda etkili olan rüzgarın bir işletmeye ve ağaçlara zarar verdiğini anlattı.

Yetkililerin, bölgede hasar tespit çalışmalarına başladığı öğrenildi.