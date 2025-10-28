Haberler

Balıkesir'de Şiddetli Rüzgar Ağaçları Söküp İşletmelere Zarar Verdi

Balıkesir'de Şiddetli Rüzgar Ağaçları Söküp İşletmelere Zarar Verdi
Güncelleme:
Balıkesir'in Havran ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, çam ve zeytin ağaçlarını kökünden sökerek bazı işletmelerde hasara yol açtı. Yetkililer, bölgede hasar tespit çalışmalarına başladı.

Balıkesir'in Havran ilçesinde şiddetli rüzgar hasara yol açtı.

Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle çam ve zeytin ağaçları kökünden söküldü, bazı işletmelerde hasar oluştu.

Kırsal Eseler Mahallesi Hayrettin Saral, bir anda etkili olan rüzgarın bir işletmeye ve ağaçlara zarar verdiğini anlattı.

Yetkililerin, bölgede hasar tespit çalışmalarına başladığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
