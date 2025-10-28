Balıkesir'de Şiddetli Rüzgar Ağaçları Söküp İşletmelere Zarar Verdi
Balıkesir'in Havran ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, çam ve zeytin ağaçlarını kökünden sökerek bazı işletmelerde hasara yol açtı. Yetkililer, bölgede hasar tespit çalışmalarına başladı.
Kırsal Eseler Mahallesi Hayrettin Saral, bir anda etkili olan rüzgarın bir işletmeye ve ağaçlara zarar verdiğini anlattı.
Yetkililerin, bölgede hasar tespit çalışmalarına başladığı öğrenildi.