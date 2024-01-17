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Balıkesir'de selin ardından plajlar temizleniyor

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Burhaniye ilçesinde, önceki gece yaşanan yağmur sırasında Karınca deresinin Ören Plajına getirdiği odunlar ve çöplerin temizlenmesine başlandı. Ören Plajı selin getirdiği odunlarla dolarken, bazı vatandaşlar kışlık ihtiyaçları için odun topladı. Belediye ekipleri de makinelerle plajları temizlemeye başladı. Selin getirdiği ağaç parçaları ve plastik atıkların toplanarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı belirtildi.

Balıkesir'de selin ardından plajlar temizleniyor

BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, önceki gece yaşanan yağmur sırasında Karınca deresinin Ören Plajına getirdiği odunlar ve çöplerin temizlenmesine başlandı. Ören Plajı s elin getirdiği odunlarla dolarken, bazı vatandaşlar kışlık ihtiyaçları için odun topladı. Belediye ekipleri de makinelerle plajları temizlemeye başladı.

Burhaniye'de önceki gece yaşanan sağanak yağış sırasında oluşan sel yollara zarar verirken, selin getirdiği ağaç parçaları ve plastik atıklarda Ören Plajını doldurdu. Plajlarla biriken tonlarca ağaç parçası ve plastik atıklar Belediye ekipleri tarafından temizlenirken, toplanan odunların ihtiyaç sahiplerine verileceği açıklandı. Plajda odun toplayan İdris Hacıoğlu, " Ören sahilini ilk defa böyle görüyorum. Bizde doğalgazın pahalılığından dolayı, geldik buradan odun topluyoruz. Toplayabildiğimiz kadar toplayacağız. Yakarak kışı geçirmeye çalışacağız. Deniz dağlardan gelen ve denize verdiğimiz pisliği bize geri atmış" dedi. Temizlik işçisi Emrah İbiş de, " Aşağı yukarı 5 seneden beri aynı yerde temizlik işlerinde çalışıyorum. İlk defa bu denizin, sahile bu kadar odun getirdiğini gördüm. ve de şöyle bir şey diyorum. Aslında deniz bizim olanları bize iade etti. ve de bir yönden iyi aslında. Bayağı odun var. Bu odunları Belediye büyük ihtimalle ihtiyaç sahiplerine dağıtır diye düşünüyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Balıkesir Karınca Ören Çevre Doğal Afetler Güncel Haberler

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