Haberler

Balıkesir'de Şarampole Devrilen Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Balıkesir'de Şarampole Devrilen Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü A.U., hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün ölümünü tespit etti ve cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

A.U. idaresindeki 10 UF 657 plakalı otomobil, Yağcıbedir Mahallesi Salmanlı köprüsü mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Bigadiç İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlenen sürücünün cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolu bir süre trafiğe kapandı.

Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel
Bakan Fidan'dan açıklamalar! İşte Erdoğan-Trump görüşmesinin perde arkası

Erdoğan'dan Trump'a davet! İşte tarihi zirvenin perde arkası
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güllü'ye son veda: Sanat dünyasının vefasızlığı dikkat çekti

Güllü'ye büyük vefasızlık! Sanat dünyası resmen sınıfta kaldı
Kolombiya Cumhurbaşkanı'ndan takdir toplayan İsrail çıkışı: Ordu kurmanın zamanı geldi, biz hazırız

"İsrail'e karşı ordu kurmanın zamanı geldi, biz hazırız"
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.