Balıkesir'de Şarampole Devrilen Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü A.U., hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün ölümünü tespit etti ve cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.
A.U. idaresindeki 10 UF 657 plakalı otomobil, Yağcıbedir Mahallesi Salmanlı köprüsü mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Bigadiç İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlenen sürücünün cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolu bir süre trafiğe kapandı.
Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel