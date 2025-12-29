Haberler

Balıkesir'de şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Güncelleme:
Balıkesir'in Gönen ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilde yolcu olarak bulunan bir kişi yaşamını yitirdi, sürücü ağır yaralandı.

S.A, yönetimindeki 10 AAD 05 plakalı otomobil, Gönen-Bandırma Karayolu Beyköy Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Çevredeki vatandaşların bilgi vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçta yolcu olarak bulunan Ş.A. olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücü S.A. ise ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince Gönen Devlet Hastanesine kaldırılan S.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Ş.A'nın cesedi de aynı hastanenin morguna gönderildi.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel
