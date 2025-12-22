Haberler

Balıkesir'de şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Balıkesir'de şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Güncelleme:
Balıkesir'in Havran ilçesinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Balıkesir'in Havran ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

A.N.K. idaresindeki 10 ABM 203 plakalı otomobil, Çanakkale'nin Yenice ilçesi ile Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunun Gülsüm Ana mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan sürücü A.N.K. ile yolcular N.K, M.K. ve Y.E.U. sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık ekiplerince Edremit Devlet Hastanesine kaldırılan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
