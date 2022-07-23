Balıkesir'de restoranda çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü - Haberler

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Balıkesir'de restoranda çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

AA - Tarık Köse - Güncel
Balıkesir'de restoranda çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, restoranda çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, restoranda çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü.

Hacıyusuf Mahallesi'ndeki bir restoranda İsmail Hakkı Arkan (33) ile aralarında husumet olduğu öğrenilen Bahadır B. tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Bahadır B, Arkan'ı iş yerinden aldığı bıçakla göğsünden yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Arkan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince yakalanan Bahadır B'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.

AA / Tarık Köse - Güncel

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