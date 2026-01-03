Haberler

Yılbaşında restorana ateş açıp, 1 kişinin ölümüne neden oldu; o anlar kamerada

Güncelleme:
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda belediye çalışanı Hasan Durka hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayın ardından bir şüpheli tutuklandı.

BALIKESİR'in Gömeç ilçesinde, restorana düzenlenen silahlı saldırıda belediye çalışanı Hasan Durka (30) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olaya ilişkin 1 şüphelinin tutuklandığı saldırı anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 31 Aralık gecesi Gömeç ilçesinde restoranda meydana geldi. İddiaya göre; iş yerine gelen Gürkan T. (42), alkollü içecek istedi. İş yeri sahibi Ahmet E., isteği reddetti. Mekandan ayrılan Gürkan T., otomobilindeki tüfeği alıp geri döndü ve içeride oturanlara rastgele ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar, Gömeç Belediyesi çalışanı Hasan Durka, Zafer A. ile Ahmet E.'ye isabet etti. İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Hasan Durka'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Zafer A. ile Ahmet E., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Kısa sürede yakalanıp gözaltına alınan şüpheli Gürkan T., dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Ahmet E. hastanedeki tedavi sonrası taburcu edilirken, Zafer A.'nın sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Öte yandan, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: Şevki MORALI/GÖMEÇ, (Balıkesir),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın ilk transfer çalımı geliyor

Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil! Tuğyan Güllü'nün fotoğrafını çekip Kervan'a atmış

Kolombiya lideri Petro'dan dünyaya çağrı: Venezuela füzelerle bombalanıyor

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Tedesco hepsine kapıyı gösterdi

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın ilk transfer çalımı geliyor

Elon Musk'a büyük şok! BYD, Tesla'yı geçti

