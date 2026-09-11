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Balıkesir'de plastik fabrikasında yangın

Balıkesir'de plastik fabrikasında yangın
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BALIKESİR'in Edremit ilçesindeki bir plastik fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle 2 saatte söndürüldü.

BALIKESİR'in Edremit ilçesindeki bir plastik fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle 2 saatte söndürüldü.

Edremit ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde plastik fabrikasında saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmalarına belediye ekipleri de destek verdi. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp 2 saatte söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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