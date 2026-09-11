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Balıkesir'de plastik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Balıkesir'de plastik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
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Balıkesir'in Edremit ilçesindeki bir plastik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki bir plastik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Yolören Mahallesi'ndeki Büyük Sanayi Sitesi'ndeki bir plastik fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, fabrikanın yakınındaki ahşap ve kablo imalathanelerine de sıçradı.

Vatandaşların bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemleri aldığı bölgede yangın, itfaiye ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangında, dumandan etkilenen 3 kişi ayakta tedavi edildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA
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