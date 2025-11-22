Balıkesir'de Pelikan Sahile Çıktı, Vatandaşlar Tarafından Beslendi

BALIKESİR'in Erdek ilçesinde sahile çıkan bir pelikan, vatandaşlar tarafından balıkla beslendi. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Erdek ilçesi açıklarında yüzen bir pelikan, kalabalık sahildeki karaya çıktı. Sahilde balık tutarken yanlarına gelen pelikanı görenler hem şaşırdı hem de keyifli anlar yaşadı. Sahildeki balıkçılar ve çevredeki vatandaşların balıkla beslediği pelikan, karnını doyurduktan sonra tekrar denize girip, gözden kayboldu. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

'GEL KOCA GAGALI' DEYİP BALIK VERDİ

Görüntülerde; yüzerek sahile gelen pelikana, "Gel, gel koca gagalı. Gel koca gagalı" diyen bir vatandaş tarafından balık atıldığı, "Balık getirelim, dur, dur, biraz yedirelim ona" diyen kişinin peşinden pelikanın sahile çıktığı görüldü. Vatandaşın, "Sinirlenmek yok. Aferin. Kızmak yok, kızmak yok. Öyle sert hareketler yok" diye konuşup, pelikanı karada balıkla beslemeye devam ettiği anlar da görüntüye yansıdı. Pelikan, yere düşen balığı da alıp yedi.