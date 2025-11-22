Haberler

Balıkesir'de Pelikan Sahile Çıktı, Vatandaşlar Tarafından Beslendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, sahile çıkan bir pelikan vatandaşlar tarafından balıkla beslendi. O anlar cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

BALIKESİR'in Erdek ilçesinde sahile çıkan bir pelikan, vatandaşlar tarafından balıkla beslendi. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Erdek ilçesi açıklarında yüzen bir pelikan, kalabalık sahildeki karaya çıktı. Sahilde balık tutarken yanlarına gelen pelikanı görenler hem şaşırdı hem de keyifli anlar yaşadı. Sahildeki balıkçılar ve çevredeki vatandaşların balıkla beslediği pelikan, karnını doyurduktan sonra tekrar denize girip, gözden kayboldu. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

'GEL KOCA GAGALI' DEYİP BALIK VERDİ

Görüntülerde; yüzerek sahile gelen pelikana, "Gel, gel koca gagalı. Gel koca gagalı" diyen bir vatandaş tarafından balık atıldığı, "Balık getirelim, dur, dur, biraz yedirelim ona" diyen kişinin peşinden pelikanın sahile çıktığı görüldü. Vatandaşın, "Sinirlenmek yok. Aferin. Kızmak yok, kızmak yok. Öyle sert hareketler yok" diye konuşup, pelikanı karada balıkla beslemeye devam ettiği anlar da görüntüye yansıdı. Pelikan, yere düşen balığı da alıp yedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur

DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Partili Suna Kepolu Ataman'dan olay sözler: CHP atalarımızı idam etti

Canlı yayında olay sözler: CHP atalarımızı idam etti
3-0'lık net skor! Burak Yılmaz eski takımının gözünün yaşına bakmadı

Burak Yılmaz eski takımının gözünün yaşına bakmadı
Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
İş görüşmesine giden genç, teklif edilen maaşa isyan etti: Kanıma dokunuyor

İş görüşmesine giden genç, teklif edilen maaşa isyan etti
AK Partili Suna Kepolu Ataman'dan olay sözler: CHP atalarımızı idam etti

Canlı yayında olay sözler: CHP atalarımızı idam etti
Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç

Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç
Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor

Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor
Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor! Personele 3 milyon dolar ödenecek

Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor
Torreira'nın kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu

Kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, Mansur Yavaş hakkında kararını verdi
'Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin' diyerek CHP'den istifa etti

"Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin" diyerek istifa etti
Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu

Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu
Taraftarlar havalara uçacak! Lewandowski'den Fenerbahçe'ye ilk cevap geldi

Lewandowski'den Fenerbahçe'ye ilk cevap geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.