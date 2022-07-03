Balıkesir'de otomobilin çarptığı motosikletli genç toprağa verildi BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, motosiklet kazasında hayatını kaybeden 25 yaşındaki belediye işçisi Sabri Taş, Karesi ilçesine bağlı Kabakdere Mahallesi'nde toprağa verildi. BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, motosiklet kazasında hayatını kaybeden 25 yaşındaki belediye işçisi Sabri Taş, Karesi ilçesine bağlı Kabakdere Mahallesi'nde toprağa verildi. Ören Mahallesi Altınyol Caddesi'nde motosikletiyle seyir halindeki Burhaniye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanlarından Sabri Taş'a dün arkasından gelen ve aynı yönde seyir halinde olan otomobil çarptı. Taş, çarpmanın şiddetiyle yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekibi, Taş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Burhaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Taş'ın cenazesi bugün Kabakdere Mahallesi'ne götürüldü. Burada düzenlenen cenaze törenine, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, başkan yardımcıları, park ve bahçeler müdürlüğü personeli ile vatandaşlar katıldı. Taş'ın cenazesi öğlen namazının ardından gözyaşları arasında Kabakdere Mezarlığı'nda toprağa verildi. Demirören Haber Ajansı / Sefer Talay - Güncel Burhaniye Belediyesi Ören Mahallesi Güncel Haberler

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