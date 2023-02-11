Balıkesir'de otomobil tankerle çarpıştı, bir kişi öldü Güncel Haberler Balıkesir'in Kepsut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Balıkesir'in Kepsut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Murat Dallıoğlu (43) yönetimindeki 45 V 6195 plakalı otomobil, Kepsut- Balıkesir kara yolunun orman deposu mevkisinde, Nedim Çilenti (47) idaresindeki 10 AİD 317 plakalı tankerle çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Dallıoğlu, olay yerinde yaşamını yitirdi, yanındaki Selahattin Demir yaralandı. Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırılan Demir'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Erkan Yıldız Balıkesir Güncel Haberler

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