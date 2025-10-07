Balıkesir'de Otomobil Kazası: 2 Yaralı
Balıkesir'in Bigadiç kara yolunda meydana gelen kazada, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybeden sürücünün aracı yoldan çıktı. Sürücü N.K. ve yolcu Z.K. yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Balıkesir'de otomobilin kara yolundan çıkması sonucu 2 kişi yaralandı.
N.K. idaresindeki 10 AP 535 plakalı araç, Bigadiç kara yolu Çömlekçi mevkisinde, yağış nedeniyle yolun kayganlaşması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıktı.
Kazada sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Z.K. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ilk müdahalenin ardından kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel