Balıkesir'de Otomobil Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 22 yaşındaki Emine Ç. hayatını kaybetti, 21 yaşındaki Sefa S. ise yaralandı. Olay yerine gelen ekipler durumu kontrol altına aldı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Karamanköy Mahallesi'nde, Emine Ç. (22) idaresindeki 10 AFN 850 plakalı otomobil ile Sefa S'nin (21) kullandığı 06 BMP 170 plakalı otomobil çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Emine Ç. olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan diğer sürücü Sefa S. ise sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.
Emine Ç'nin cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Atatürk Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel