BALIKESİR'DE OTOMOBİL DURAĞA GİRDİ 6 KİŞİ YARALANDI

Balıkesir'de otomobil durağa girdi 6 kişi yaralandı.BALIKESİR'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk mahallesinde dolmuş bekleyen yolcuların bulunduğu durağa otomobilin dalmasıyla durakta bulunan 6 kişi yaralandı.

Edremit ilçesi turistik Altınoluk mahallesinde dün yaşanan kazada, H.K. idaresindeki 03 AAJ 013 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle, Çanakkale-Edremit karayolunda dolmuş bekleyen yolcuların bulunduğu durağa daldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı kaza anı, yakında bulunan bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Araç sürücüsü H.K. jandarma tarafından ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. (DHA)