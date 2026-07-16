Balıkesir'de devrilerek alev alan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Balıkesir'de İstanbul-İzmir Otoyolu'nda kontrolden çıkan otomobil devrilip alev aldı. Kazada 4 kişi yaralanırken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Balıkesir'de devrilip alev alan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kesimindeki Yeniköy mevkiinde İdris Doğan D. (46) idaresindeki 10 ATU 760 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp devrildi.
Kazanın ardından alev alan otomobilde yolcu olarak bulunan Ç.Ö.D. (49), N.Ö. (82) ve İ.K.D. (13) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi ile Balıkesir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otomobilde başlayan ve yol kenarındaki kuru otlara sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.