Balıkesir'de otobüs ve beton mikseri çarpıştı: 2'si ağır 44 yaralı
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Balıkesir'de yolcu otobüsünün beton mikserine çarptığı kazada 2'si ağır, 44 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
BALIKESİR'de yolcu otobüsünün aynı yöne giden beton mikserine çarptığı kazada, 2'si ağır, 44 kişi yaralandı.
Kaza, saat 03.00 sıralarında İstanbul- İzmir Otoyolu'nun Karesi ilçesinin kırsal Fethiye Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İstanbul'dan Balıkesir yönüne giden Ayhan Karadeniz'in kullandığı 34 LAJ 55 plakalı yolcu otobüsü, Mehmet Sayit Güngör yönetimindeki 35 HA 3549 plakalı beton mikserine arkadan çarptı. Kazada, her iki aracın şoförü ili otobüsteki 42 yolcu yaralandı.Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan otobüs şoförü Ayhan Karadeniz ile muavin Emir Metin'in hayati tehlikelerinin sürdüğü bildirildi.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah Erdoğan - Güncel