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Balıkesir'de otluk alanda çıkan yangını söndürüldü

Balıkesir'de otluk alanda çıkan yangını söndürüldü
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Balıkesir'in Karesi ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangından etkilenen bir kaplumbağa kurtarılarak doğaya bırakıldı.

Balıkesir'in Karesi ilçesinde çıkan otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kuva-yi Milliye Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarının alt kısmında bulunan otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ile polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangından etkilenen bir kaplumbağa ise itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kurtarılarak doğaya bırakıldı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Yalçın
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