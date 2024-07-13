Balıkesir'de Ormanlık Alanda Yangın Çıktı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Ayvatlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı 4 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 müdahale aracı, 1 helikopter, 1 dozer ve 40 personel sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediyor.