Balıkesir'de Orman Yangınına Hızlı Müdahale
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde Günaydın Mahallesi kırsalında başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangını söndürmek için yoğun çaba harcıyor.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Günaydın Mahallesi kırsalında başlayan yangın ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangını söndürme çalışmaları, havadan helikopter ve uçaklarla, karadan ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sürüyor.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yangına ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Susurluk ilçemiz Günaydın Mahallesi kırsalında başlayıp, ormanlık alana sirayet eden yangına 4 uçak, 2 helikopter, 12 arazöz, 6 itfaiye aracı, 8 su tankeri, 4 ilk müdahale aracı, 2 dozer, 2 kepçe, 1 ambulans, 6 hizmet aracı ve 150 personel ile müdahale edilmektedir."

Kaynak: AA / Sergen Sezgin - Güncel
