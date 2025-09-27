Balıkesir'de Orman Yangını: Müdahale Devam Ediyor
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Alevlerin, bir trafik kazasının ardından yol kenarındaki otların tutuşmasıyla başladığı belirtildi.
BALIKESİR'in Kepsut ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Kırsal Kayaeli Mahallesi'nde, saat 14.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasının ardından yol kenarındaki otlar tutuştu. Alevler, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. İhbarla bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait ekipler sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel