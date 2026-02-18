Haberler

Balıkesir'deki okullarda "Maarifin Kalbinde Ramazan" hazırlıkları tamamlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir genelindeki okullarda, 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' kapsamında hazırlanan 'Maarifin Kalbinde Ramazan' etkinlikleri için gerekli hazırlıklar tamamlandı. Sosyal sorumluluk projeleri ve dayanışma temalı faaliyetlerle Ramazan ayı boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Balıkesir genelindeki okullarda, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında planlanan "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri için hazırlıklar bitti.

Bakanlığın "Erdem-Değer-Eylem" çerçevesiyle hazırlanan programla; okullarda "Ramazan Sokakları" ve tematik köşeler oluşturuldu. Sosyal sorumluluk projelerinin de yer aldığı çalışmalarda, yardımlaşma ve dayanışma temalı kültürel faaliyetler ön plana çıkarıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Selahattin Kal, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Ramazan ayını öğrenciler için bir gelişim fırsatı olarak gördüklerini belirtti.

Kal, "Okullarımızda paylaşmanın ve merhametin iklimini yaşayacağız. İftar programları ve sohbetlerle gençlerimizin manevi ve sosyal gelişimine katkı sunmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

İl genelindeki okullarda ramazan ayı boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenmeye devam edecek.

Kaynak: AA " / " + Ömer Faruk Yalçın -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler

Görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 günde 10 bin prezervatif tüketilen organizasyonda beklenen oldu

3 günde 10 bin prezervatif tüketen organizasyon için harekete geçildi
Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi

Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi
Sıfır TOGG alan vatandaş, 3 gün sonra hayatının şokunu yaşadı: 100 km bile olmadı

Sıfır TOGG alan vatandaş, 3 gün sonra hayatının şokunu yaşadı
Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu

Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu
3 günde 10 bin prezervatif tüketilen organizasyonda beklenen oldu

3 günde 10 bin prezervatif tüketen organizasyon için harekete geçildi
Mahkemeden Metin Akpınar'a 6 Milyon TL'lik tazminat şoku

6 Milyon TL'lik manevi tazminat davasında karar çıktı
Ramazan öncesi zincir markette skandal görüntü

Mübarek günde ortaya çıktı! Zincir markette büyük rezalet