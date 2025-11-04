Haberler

Balıkesir'de Okul Servislerine Denetim Uygulandı

Güncelleme:
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi. 135 okul servisi kontrol edildi, 2 sürücüye ceza kesildi. Ayrıca öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Balıkesir'de jandarma trafik ekiplerince okul servisleri denetlendi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik jandarması tarafından 27 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında okul servis araçlarına denetim yapıldı.

Jandarma ekiplerince 135 okul servisi denetlendi, 2 okul servisi sürücüsüne eksikleri sebebiyle idari para ceza kesildi.

Jandarma asayiş timlerince de okul ve yurtlarının yakın çevrelerinde şüpheli şahıslara yönelik uygulama yapıldı. Toplam 2 bin 79 şahsın GBT'sine bakıldı, 296 araç ve 120 umuma açık yer denetlendi.

Ayrıca öğrencilere yönelik okul geçidini kullanma, emniyet kemerinin önemi ve yaya yürüyüş kuralları konusunda toplam 614 öğrenciye, trafik eğitimi verildi.

Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel
