Balıkesir'de Müstakil Evde Yangın Çıktı

Balıkesir'de Müstakil Evde Yangın Çıktı
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Sayir Caval'a ait müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının nedeni araştırılıyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçeye bağlı kırsal Gölcük Mahallesi Sındırgı Caddesi'ndeki Sayir Caval'a ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Murat Seyman - Güncel
