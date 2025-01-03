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Balıkesir'de Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 18 Yaralı

Balıkesir'de Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 18 Yaralı
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Balıkesir'in Kepsut ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı. Minibüs ve otomobilin çarpışması sonucu yolcu minibüsü devrildi. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

Cemal Demir idaresindeki 10 VZ 975 plakalı yolcu minibüsü, Balıkesir'den Dursunbeye ilçesine giderken Hotaşlar Mahallesi'ndeki yolda Enes Kabakoğlu'nun kullandığı 10 F 2428 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yolcu minibüsü devrildi, otomobil ise yoldan çıktı. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobildeki Ramazan Kabakoğlu ve Zeki Bulcak hayatını kaybetti, 18 kişi de yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Enes Kabakoğlu'nun sağlık durumun ağır, diğerlerinin iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel
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