Balıkesir'de Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 4 Yaralı

Balıkesir'in Havran ilçesinde bir işçi minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yaralılar, Edremit Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Balıkesir'in Havran ilçesinde işçileri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Hasan Keskin (30) idaresindeki 10 RE 157 plakalı işçileri taşıyan minibüs, Balıkesir- Edremit kara yolunun kırsal Çamdibi Mahallesi kavşağında, Kemal Hırca (56) yönetimindeki 10 ABP 010 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Hırca'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Minibüste yolcu olarak bulunan işçilerden E.C.A. (25) E.E. (26) T.U. (22) ve H.E. (23) yaralandı.

Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilen 4 yaralı, Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
