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Balıkesir'de Mahsur Kalan 8 Keçi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Balıkesir'de Mahsur Kalan 8 Keçi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 8 keçi, itfaiye ekiplerinin başarılı çalışması ile kurtarıldı. Keçilerin sahibi, yardım talep edince itfaiye ekipleri bölgeye gelerek hayvanları kurtardı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, çıktıkları kayalık alanda mahsur kalan 8 keçiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

İlçeye bağlı kırsal Yaylacık Mahallesi Sarıtaş mevkisinde kayalıklarda 8 keçi mahsur kaldı. Sahibi, keçileri kendi imkanları ile çıktıkları yerden indiremeyince yetkililerden yardım istedi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

İtfaiye ekiplerinin saatler süren tırmanışının ardından, ip yardımı ile keçilerin bulunduğu alana ulaşıldı.

Hayvanlar daha sonra bulundukları yerden indirilerek sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA / Aynur Torlak - Güncel
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