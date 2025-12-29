Haberler

Balıkesir'de iş yeri kurşunlandı


Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir kuyumcuya sabah saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda dükkana 7 mermi isabet etti. Olayla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.

Balıkesir'de bir iş yerini kurşunlayan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Karesi ilçesi Ali Hikmet Paşa Meydanı'ndaki bir kuyumcuya sabah saatlerinde silahla ateş açıldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

İş yerinin kapalı olduğu saatlerde gerçekleşen saldırı sonrası yapılan incelemede dükkana 7 merminin isabet ettiği belirlendi.

Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Yalçın - Güncel
