Balıkesir'de 'Kendime İyi Bak' Programı Düzenlendi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik düzenlenen 'Kendime İyi Bak' programında, psikolog Aslı Akseki Demir gençlere ruh sağlığını koruma yollarını anlattı. İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte katılımcılara önemli bilgiler verildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Edremit Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik "kendime iyi bak" programı düzenlendi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli tarafından organize edilen ve gençlerin ruh sağlığına dikkati çekerek bu alanda farkındalık oluşturmayı amaçlayan etkinlikte, ana sunumu psikolog Aslı Akseki Demir gerçekleştirdi.

Demir, katılımcılara gençlik döneminde ruh sağlığını koruma ve güçlendirme yolları hakkında kapsamlı bilgi verdi.

Sunumun ardından program, soru-cevap bölümüyle sona erdi.

Edremit İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, gençlerin ruh sağlığının toplum sağlığı açısından hayati önem taşıdığını vurgulayarak, bu tür farkındalık ve güçlendirme çalışmalarına devam edeceklerini bildirdi.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
