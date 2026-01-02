Haberler

Sırra kadem basan Elif'in erkek arkadaşı, adli kontrolle serbest

Güncelleme:
Balıkesir'in Erdek ilçesinde kamp yaptıktan sonra kaybolan Elif Kumal için geniş çaplı arama çalışmaları sürüyor. 239 personel ve 48 araçla desteklenen ekipler, gölette ve sahildeki aramalarda henüz bir ize rastlayamadı. Kayıp kadının erkek arkadaşı ise gözaltına alındı.

BALIKESİR'in Erdek ilçesindeki Kapıdağ Yarımadası'nda kamp yaparken erkek arkadaşı Enis G. (37) ile yaşadığı tartışmanın ardından aracıyla bölgeden ayrıldığı öne sürülen Elif Kumal'dan (34), 6 gündür haber alınamıyor. 239 personel, 48 araçla sahada görev yaparken, 7 dron ve jandarmanın iz takip köpeği de ekiplere destek veriyor. Bulunan ön tamponun Elif'in aracına ait olmadığı belirlenirken, gözaltına alınan Enis G. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Elif Kumal, erkek arkadaşı Enis G. ve yanlarındaki bir arkadaşlarıyla 27 Aralık'ta, Kapıdağ Yarımadası'ndaki Yukarıyapıcı Göleti kıyısına kamp yapmaya gitti. 28 Aralık saat 12.09'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Enis G., kız arkadaşı Elif Kumal ile aralarında tartışma çıktığını, tartışmanın ardından Kumal'ın 16 ATB 289 plakalı aracıyla gece saatlerinde kamp alanından ayrıldığını ve haber alamadığını söyledi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Kumal'ın aracının Erdek veya Bandırma yönüne gittiğini gösteren herhangi bir görüntüye ulaşamadı. Jandarma ekipleri, geniş çaplı arama çalışması başlattı.

KURBAĞA ADAMLAR İLE SAK TİMLERİ DENİZDE ARADI

Çanakkale ve İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne bağlı 'kurbağa adamlar' bölgeye sevk edilirken, Yukarıyapıcı Göleti'nde yapılan dalışlardan sonuç alınamadı. Deniz polisi ile Jandarma Su Altı Arama Kurtarma Timleri (SAK) göletteki aramalarını sürdürürken, Kapıdağ Yarımadası'nın sahiliyle, denizde de arama çalışması başlatıldı.

5 İLDEN TAKVİYE EKİP SEVK EDİLDİ

Çanakkale, İzmir, Manisa, Afyonkarahisar ve Bursa'dan AFAD ekipleri ile jandarma komando timleri ve Bursa'daki sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama-kurtarma ekipleri de bölgeye takviye olarak sevk edildi. 239 personel ve 48 araç sahada arama çalışmalarını sürdürüyor. ATV ve motokrosçularla birlikte sayı 300'ü geçerken, 7 dron ve jandarmanın iz takip köpeği de çalışmalara destek veriyor.

EKİPLERİN TELEFONUNA AFAD'IN İZ ÇİZME PROGRAMI YÜKLENDİ

Arama çalışmalarında AFAD'ın iz çizme programı da kullanılıyor. Program arama çalışmalarına katılan her personelin telefonuna yüklenirken, AFAD ekiplerinin Google Harita üzerinden çizdiği ve arama-kurtarma ekiplerine tahsis ettiği alanın doldurulması isteniyor. Her ekip, kendisi için belirlenen alanı tarıyor. Ekiplerin arama çalışmaları sonunda getirdiği izlekler, iz çizme programı üzerinden haritaya yapıştırılarak, taranan alan kırmızı çizgiyle dolduruluyor. Bu sayede harita üzerindeki girilmeyen alanlarda bir sonraki günün planlaması yapılıyor. Aynı yerin aranmasının önüne geçilirken, gözden kaçma ihtimaline karşı, taranan alanlar farklı ekipler tarafından da aranıyor.

Bölgede çalışmalarını sürdüren ekipler, DHA muhabirine telefonda yaptığı açıklamada, şu ana kadar hiçbir ize rastlanmamasının anormal bir durum olduğunu söyledi. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu'nun açıklamasında 'kılçık' olarak tabir ettiği ara yolların da adım adım arandığını, ancak ne Elif'e ne de kaza yapmış olabileceği ihtimaline karşı otomobiline ait bir emare bulunamadığı da belirtildi.

ARAMALAR DEVAM EDİYOR

Elif Kumal'ı arama çalışmaları 6'ncı gününde de karadan, denizden ve havadan dron desteği ile devam ediyor. Kumal'ın ağabeyi ve yengesi ile onların 2 arkadaşının da arama çalışmalarını bölgede takip ettiği öğrenildi. Bandırma'da tavuk fabrikasında yönetici olduğu öğrenilen Elif Kumal'ın cep telefonundan kaybolduğu günden sonra hiçbir sinyal alınamazken, kullandığı otomobile ait olduğu değerlendirilen ve Kapıdağ Yarımadası'nda bulunan ön tampon parçası üzerinde yapılan incelemede, tamponun araca ait olmadığı belirlendi.

SORUŞTURMADA GİZLİLİK KARARI ALINDI

Erdek Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen ve gizlilik kararı alınan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve ifadesinde, kavga ettiği kız arkadaşı Elif'in, otomobiline binip, kamp alanından ayrıldığını söyleyen Enis G. dün adliyeye sevk edildi. Yüzünde tırnak izleri olduğu da iddia edilen Enis G., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

