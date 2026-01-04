Haberler

BALIKESİR'İN ERDEK İLÇESİNDE KAYBOLAN ELİF KUMAL'IN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Güncelleme:
Balıkesir'in Erdek ilçesinde kaybolan Elif Kumal, yapılan arama çalışmalarında Yukarıyapıcı Göleti'nde aracında cansız olarak bulunmuştur. 8 gün boyunca aranan Kumal'ın bulunması ile ilgili açıklama Balıkesir Valiliği tarafından yapıldı.

GÖLETTE ARACIN İÇİNDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Balıkesir'in Erdek ilçesindeki Kapıdağ Yarımadası'nda, kamp yaparken erkek arkadaşı Enis G. ile yaşadığı tartışmanın ardından aracıyla bölgeden ayrıldığı öne sürülen ve 8 gündür bölgede aranan Elif Kumal, dalgıçlar tarafından Yukarıyapıcı Göleti'nde 16 ATB 289 plakalı aracın içinde cansız bedeni bulundu. Balıkesir Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"28.12.2025 tarihinde Erdek ilçesi Yukarıyapıcı Mahallemizde kaybolan Elif Kumal isimli vatandaşımızın cansız bedeni kullandığı araçla birlikte Yukarıyapıcı Göletinde bulunmuştur. Vatandaşımıza Allah'tan rahmet ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum."

YANAL TARAMALI SONAR CİHAZI YERİNİ TESPİT ETTİ

Balıkesir'in Erdek ilçesindeki Kapıdağ Yarımadası'nda, kamp yaparken erkek arkadaşı Enis G. ile yaşadığı tartışmanın ardından aracıyla bölgeden ayrıldığı öne sürülen ve 8 gündür bölgede aranan Elif Kumal'ın cansız bedeni bulundu. Dalgıçlar tarafından Yukarıyapıcı Göleti'nde arkadaşlarıyla kamp yaptığı alana yaklaşık 400 ila 500 metre, kıyıya 25 metre ve gölet yüzeyine yaklaşık 15 metre derinlikte aracının içinde bulunan Kumal'ı, Ankara'dan gelen yanal taramalı sonar cihazının tespit ettiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
