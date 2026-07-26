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Kepsut'ta Kaybolan Otizmli Çocuk 4 Saatte Bulundu

Kepsut'ta Kaybolan Otizmli Çocuk 4 Saatte Bulundu
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Balıkesir'in Kepsut ilçesinde evinden ayrılıp ormanlık alana giden 6 yaşındaki otizmli Yavuz Selim Erol, jandarma, AFAD, UMKE ve vatandaşların katıldığı yaklaşık 4 saatlik arama çalışması sonucu bulundu. Sağlık durumu iyi olan çocuk ailesine teslim edildi.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde kaybolan 6 yaşındaki otizmli erkek çocuk, ekiplerin yaklaşık 4 saatlik arama çalışmasının ardından bulundu.

Yoğunoluk Mahallesi'ndeki evinden ayrıldıktan sonra ormanlık alana giden ve haber alınamayan Yavuz Selim Erol'un (6) ailesi, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığı ve Kepsut İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Jandarma koordinesinde başlatılan arama çalışmalarına 80 jandarma personeli, AFAD, UMKE ekipleri ile yaklaşık 50 vatandaş katıldı. Çalışmalara jandarmaya ait dron ile havadan da destek verildi.

Ekipler, küçük çocuğu kaybolduğu noktaya yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda buldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen ve durumunun iyi olduğu belirlenen çocuk, ailesine teslim edildi.

Kaynak: AA
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