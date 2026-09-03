Bıçaklı Kavgada Kardeş Can Kaybı
Balıkesir'in Karesi ilçesinde iki kardeş arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Balıkesir'in Karesi ilçesinde iki kardeş arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Maltepe Mahallesi Işıl Sokak'taki bir evin bahçesinde A.O. (50) ile kardeşi Y.T.O. (48) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki kardeş, bıçakla birbirini yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Y.T.O'nun olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yaralanan A.O. ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA