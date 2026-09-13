Balıkesir'de kamyon traktöre çarptı, 1 kişi yaralandı
Balıkesir'de kamyonun traktöre arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Balıkesir'de kamyonun traktöre arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Bandırma-Susurluk kara yolu Manyas yol ayrımı yakınında, M.G. yönetimindeki 16 BNK 780 plakalı kamyon, H.E. idaresindeki 10 ATD 822 plakalı traktöre arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada kamyonda sıkışan sürücü M.G, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden yaralı olarak çıkarıldı.
Sağlık ekiplerine teslim edilen sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA