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Balıkesir'de Kaçakçılık Operasyonunda 7 Zanlı Tutuklandı

Balıkesir'de Kaçakçılık Operasyonunda 7 Zanlı Tutuklandı
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Balıkesir'de jandarma tarafından gerçekleştirilen 24 ayrı kaçakçılık operasyonunda, 23 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen malzemeler arasında uyuşturucu haplar, esrar ve suçtan elde edilen para bulunuyor. 7 zanlı tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Balıkesir'de jandarma tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 23 zanlıdan 7'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığınca Ayvalık, Altıeylül, Edremit, Havran, Balya, Karesi, Gömeç ve Kepsut ilçelerinde kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik 24 ayrı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda kaçakçılık ve organize suç olaylarına karıştığı belirlenen şüphelilere ait ev, eklenti ve araçlarda yapılan aramalarda, 8 bin 228 sentetik uyuşturucu hap, 36 gram sentetik uyuşturucu, 3 kök skunk bitkisi, 2 bin 303 gram kubar esrar, 2 kenevir tohumu, 2 kök kenevir, 2 hassas terazi, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, esrar öğütme aparatı, 14 tarımsal ilaç, iklimlendirme sistemi, 2 dedektör, 2 sahte belge, suçtan temin edilen 217 bin lira ve 2 dijital materyal ele geçirildi.

Yakalanan 23 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Suat Salgın - Güncel
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