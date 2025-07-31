Balıkesir'de Kaçakçılık Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Balıkesir'de polis tarafından gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, Bandırma ve Edremit'te gerçekleştirdikleri iki ayrı operasyonda 80 litre etil alkol ve 419 gümrük kaçağı güneş gözlüğü ele geçirdi.

Operasyonda şüpheliler E.Ç. ve A.N. yakalandı.

Zanlıların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.