Balıkesir'de kablo hırsızları kamerada
Balıkesir'in Edremit ilçesinde telefon kablolarının kesilmesi üzerine polis alarma geçti. Olayı gerçekleştiren iki kişi güvenlik kamerasına yakalandı.
Balıkesir'de kablo hırsızları kamerada
BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde kablo hırsızları polisi alarma geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Hekimzade Mahallesi 286 sokakta telefon kablolarının kesildiği ihbarı üzerine polis alarma geçti. Mahallede hareketli saatler yaşandı. Olayla ilgili kaçan iki kişi kestikleri kablo ile kaçarlarken güvenlik kamerasına böyle yakalandılar. Olayla ilgili polisin araştırmasının sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Terzioğlu - Güncel