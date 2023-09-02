Balıkesir'de kablo hırsızları kamerada

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde kablo hırsızları polisi alarma geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Hekimzade Mahallesi 286 sokakta telefon kablolarının kesildiği ihbarı üzerine polis alarma geçti. Mahallede hareketli saatler yaşandı. Olayla ilgili kaçan iki kişi kestikleri kablo ile kaçarlarken güvenlik kamerasına böyle yakalandılar. Olayla ilgili polisin araştırmasının sürdüğü öğrenildi.