Balıkesir'de İki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde dün çıkan 2 orman yangını, havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alındı.

Dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Sarıfakılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın ile Kalburcu Mahallesi ve Bigadiç ilçesi Yeniköy Mahallesi arasında yer alan kırsal bölgedeki orman yangınını söndürme çalışmaları gece saatlerinde de devam etti.

Yangınlar, 43 arazöz, 13 su ikmal aracı, 15 ilk müdahale aracı, 12 hizmet aracı, 2 helikopter, 2 uçak, 4 dozer, 3 grayder, 3 treyler, diğer kurumlardan gelen 16 araç ve 350 personelle yürütülen çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Yangınlara ilişkin gözaltına alınan 5 zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.