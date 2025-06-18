Balıkesir'de İki İkamet Yangını Söndürüldü

Balıkesir'de İki İkamet Yangını Söndürüldü
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Balıkesir'in Edremit ve Gömeç ilçelerinde çıkan iki ayrı ikamet yangını, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olaylarda bir bebek dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangınların nedeni araştırılıyor.

Balıkesir'in Edremit ve Gömeç ilçelerinde çıkan ikamet yangınları, itfaiye tarafından söndürüldü.

Edremit Turhanbey Mahallesi 16001. Sokak'taki 3 katlı binanın 1. katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarın alınmasının ardından adrese gelen Edremit Grup Amirliği ekipleri, alevlere müdahale etti.

İtfaiyenin söndürdüğü yangında dumandan etkilenen bir bebek, Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gömeç ilçesi Hacı Osman Mahallesi'nde de 2 katlı binanın zemin katındaki daireden dumanlar çıktığını gören çevre sakinleri itfaiyeye haber verdi.

Gömeç İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale ederk söndürdü.

Yangınların çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
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