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Balıkesir'de Hafta Sonu Sağanak Yağış Uyarısı

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Meteorolojiden yapılan uyarıya göre, Balıkesir'de hafta sonu sağanak yağış etkili olacak. Sabah saatlerinden itibaren başlayan yağışlar, rögarlarda tıkanıklıklara neden oldu. Sağanak yağışın il genelinde daha da şiddetleneceği belirtiliyor.

Meteorolojiden hafta sonu Balıkesir için yapılan sağanak yağış uyarısı sabah saatlerinden itibaren etkili oldu.

Geçtiğimiz hafta sonu yoğun yağışların etkisinde olan Balıkesir'de bu hafta sonuna sağanak yağış ile uyandı. Sabah saatlerinde zaman zaman şiddetini arttıran sağanak yağışta rögarlarda tıkanıklıklara sebep oldu. Meteorolojiden yapılan açıklamalara sağanak yağışın il genelinde daha şiddetli olması bekleniyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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