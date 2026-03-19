Balıkesir'de hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada 2 kişi yaralandı
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Balıkesir-Kepsut kara yolu Çınarlıdere mevkisinde sürücünün ismi henüz öğrenilemeyen 10 ABH 112 plakalı hafif ticari araç, şarampole devrildi.
Kazayı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye trafik, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan A.S. ve B.S. itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı.
Yaralı 2 kişi, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Erkan Yıldız