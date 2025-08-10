Balıkesir'de Fabrika Yangını: 2 İşçi Hayatını Kaybetti

2 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Balıkesir'in Gönen ilçesindeki süt ürünleri fabrikasının depo ve sevkiyat bölümünde saat 18.00 sıralarında çıkan yangın, 4 saat sonra kontrol altına alındı.

DHA muhabirinin telefonla ulaştığı Gönen Kaymakamı Ahmet Altıntaş, fabrikanın depo kısmında çıkarak, geniş bir alana yayılan yangın sırasında, enerji akışını kesmek için içeri giren fabrikanın elektrik teknisyenleri Ahmet Can İzmirli ile Özcan Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini söyledi.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.