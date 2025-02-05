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Balıkesir'de Evde Yangın Çıktı

Balıkesir'de Evde Yangın Çıktı
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Erdek ilçesindeki bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni araştırılıyor ve ev kullanılamaz hale geldi.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kırsal Yukarıyapıcı Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'nde A.D'ye ait 3 katlı binanın ikinci katında bulunan dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Erdek Grup İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Oğulcan Bölükbaşı - Güncel
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