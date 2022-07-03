Balıkesir'de eski eşini tabancayla öldüren kişi aynı silahla intihar etti Balıkesir'in Bandırma ilçesinde eski karısını tabancayla öldüren kişi aynı silahla intihar etti. Balıkesir'in Bandırma ilçesinde eski karısını tabancayla öldüren kişi aynı silahla intihar etti. Alınan bilgiye göre, yaklaşık iki ay önce boşandığı Esra Altınkaynak (37) ile Kurtuluş Caddesi'nde karşılaşan Mustafa Akman (51), tartışmaya başladı. Tartışma sırasında tabancayla eski eşi Altınkaynak'a ateş açan Akman, aynı silahla intihar etti. Silah sesini duyan çevredekiler, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan incelemede Akman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Altınkaynak, ambulansla kaldırıldığı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. AA / Tarık Köse - Güncel Mustafa Akman Balıkesir Güncel Haberler

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