İstanbul'da 6.2 sonrası 127 artçı sarsıntı! 1 bina yıkıldı, 9 ev tahliye edildi

İstanbul'da son durum: 1 bina yıkıldı, 9 ev tahliye edildi
6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili ilk rapor yayımlandı

Dikkat çekilen bir nokta var! 6.3'lik depremin ilk raporu yayımlandı
İşte İstanbul'u sallayan 6,2'lik depremin korkunç sesi

İşte İstanbul'u sallayan 6,2'lik depremin korkunç sesi
11 yıl sonra ilk! DEM Parti 23 Nisan resepsiyonuna katıldı: MHP ile tokalaştılar

DEM Parti 11 yıl sonra katıldı! İşte resepsiyona damga vuran an

Balıkesir'de Eş Zamanlı Uygulamada 55 Kişi Yakalandı

Balıkesir'de Eş Zamanlı Uygulamada 55 Kişi Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, aranan şahıslara yönelik yapılan eş zamanlı çalışmalarda 55 kişiyi yakaladı. Yakalananlar arasında 29 firari hükümlü de yer alıyor.

Balıkesir'de polis tarafından yapılan uygulamalarda 29'u firari hükümlü olmak üzere aranan 55 kişi yakalandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde aranan şahıslara yönelik eş zamanlı çalışma yaptı.

Toplam 106 ekip ve 338 polisin katıldığı uygulamalarda 29'u firari hükümlü olmak üzere çeşitli suçlardan aranan toplam 55 kişi yakalandı.

Firari hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilirken diğer şüphelilerin işlemleri emniyette devam ediyor.

Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.