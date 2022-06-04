Balıkesir'de elektrik akımına kapılan genç öldü - Haberler

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Balıkesir'de elektrik akımına kapılan genç öldü

AA - Ramazan Atam - Güncel
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Balıkesir'de elektrik akımına kapılan genç öldü

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde ormanda ağaç kesimi yaparken elektrik akımına kapılan genç yaşamını yitirdi.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde ormanda ağaç kesimi yaparken elektrik akımına kapılan genç yaşamını yitirdi.

Orman İşletme Müdürlüğü için Ayvacık Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda ağaç kesimi yapan babasına yardım eden Fatih Çelik (20), henüz belirlenemeyen nedenle, yakından geçen yüksek gerilim hattındaki akıma kapıldı.

Baba Ahmet Çelik, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, Fatih Çelik'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Çelik'in cenazesi, Dursunbey Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA / Ramazan Atam - Güncel

Orman İşletme Müdürlüğü Fatih Çelik Balıkesir Güncel Haberler

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